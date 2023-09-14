Ночью над Днепропетровской областью сбили три беспилотника.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обломки одного из них упали в Первомайской громаде Никопольщины. Частично разрушен частный дом. Еще шесть – повреждены. Повреждены и восемь хозяйственных построек, три авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Спасатели обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.

Обошлось без пострадавших.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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