Ночью и ранним утром 13 сентября силы РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Марганецкой громадам.

Пострадавших нет, но есть разрушения – повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка, газопроводы. В остальных районах прошло без обстрелов.

Ранее сообщалось, что ночью была новая атака "Шахедов" на дунайские порты Украины. Налет длился четыре с половиной часа. Было сбито 32 дрона, но есть попадание по припортовой инфраструктуре.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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