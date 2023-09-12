Россия ударила по открытой местности в Запорожском районе. Фото иллюстративное

Сегодня днем по Запорожскому району российские войска нанесли ракетный удар. Прилет пришелся по открытому участку местности.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня, около 12:27, военными РФ нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе", - написал Малашко.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, вчера российская армия дважды обстреляла Очаков в Николаевской области, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Запорожью загорелись административное двухэтажное здание и газовый модуль поблизости. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

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