Сегодня днем по Запорожскому району российские войска нанесли ракетный удар. Прилет пришелся по открытому участку местности.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня, около 12:27, военными РФ нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе", - написал Малашко.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, вчера российская армия дважды обстреляла Очаков в Николаевской области, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Запорожью загорелись административное двухэтажное здание и газовый модуль поблизости. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

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