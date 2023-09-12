Россияне нанесли ракетный удар в Запорожском районе
Сегодня днем по Запорожскому району российские войска нанесли ракетный удар. Прилет пришелся по открытому участку местности.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Сегодня, около 12:27, военными РФ нанесен один ракетный удар (тип ракеты устанавливается) по открытому участку местности в Запорожском районе", - написал Малашко.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, вчера российская армия дважды обстреляла Очаков в Николаевской области, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.
Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Запорожью загорелись административное двухэтажное здание и газовый модуль поблизости. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.
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