Вчера вечером российские войска в очередной раз обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате чего возник пожар в частном доме.

Об этом сообщают в ГСЧС.

"Вечером, 11 сентября, оккупанты атаковали приграничный город Волчанск на Харьковщине. В результате возник пожар в частном секторе на окраине населенного пункта", - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей пламя охватило жилой дом, площадь пожара составила около 100 кв.м.

"Бойцы ГСЧС работали в условиях постоянных обстрелов. Возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Напомним, российская армия вчера дважды обстреляла Очаков в Николаевской области, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.

Также россияне ночью и утром ударили по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

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