Силы РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К вечеру 11 сентября враг атаковал Никополь. Ночью – обстрелял Марганец. Применил тяжелую артиллерию.

Поврежден магазин, семь частных домов, хозяйственные постройки. Повреждены три газопровода и столько же линий электропередач.

Утром РФ ударила по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Задело линию электропередач.

Обошлось без жертв.

Напомним, что Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 12 сентября.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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