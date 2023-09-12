РФ вчера дважды обстреляла Очаков. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
Российская армия вчера дважды обстреляла Очаков в Николаевской области, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Вчера, 11 сентября, в 09:07 и 13:07 враг обстреливал г. Очаков Очаковской общины. В результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Также вчера россияне дважды наносили удары по акватории Очаковской общины.
Пострадавших нет.
Напомним, россияне ночью и утром ударили по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Повреждены магазин, семь частных домов, хозяйственные постройки, три газопровода и столько же линий электропередач.
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