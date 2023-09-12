Российская армия вчера дважды обстреляла Очаков в Николаевской области, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 11 сентября, в 09:07 и 13:07 враг обстреливал г. Очаков Очаковской общины. В результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также вчера россияне дважды наносили удары по акватории Очаковской общины.

Пострадавших нет.

Напомним, россияне ночью и утром ударили по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Повреждены магазин, семь частных домов, хозяйственные постройки, три газопровода и столько же линий электропередач.

Ранее мы писали, что 10 сентября под Бахмутом погибли два иностранных волонтера из Испании и Канады. Волонтерская машина ехала в районе Часова Яра.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.