Этой ночью российские войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. Повреждено коммунальное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение ночи агрессор трижды открывал огонь по Никополю. Стрелял из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов. Повреждено коммунальное предприятие", - написал Лысак.

Погибших и раненых нет.

В других населенных пунктах Днепропетровской области обошлось без обстрелов.

Также сегодня ночью Киев атаковали беспилотники, обломки упали в нескольких районах. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 "Шахедов" над столицей.

Напомним, 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела погиб один полицейский.

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