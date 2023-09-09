В субботу, 9 сентября, россияне ударили из артиллерии по Черниговской области. Ранен пожилой мужчина.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своём телеграм-канале.

"По данным следствия, утром 9 сентября вражеские войска с применением артиллерийского вооружения совершили обстрел села Костобобров Семеновской ОТГ", - говорится в сообщении.

"В результате обстрела тяжело ранен 68-летний местный житель. Он доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. Повреждены хозяйственные постройки на территории хозяйства пострадавшего", - сообщает ведомство.

Как мы сообщали, после удара по выставке дронов в Чернигове в больнице остаются более полусотни человек.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

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