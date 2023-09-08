В Кривом Роге уже 52 пострадавших после ракетного удара, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пожар потушили, продолжается разбор завалов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пожар, вспыхнувший из-за ракетного удара, спасатели потушили. Работают коммунальные службы. Разбирают завалы, вывозят мусор и битое стекло", - написал Лысак.

Повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоэтажек, 4 частных дома и более 40 авто.

Также в ГСЧС показали видео из Кривого Рога после прилета в админздание полиции.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела один полицейский погиб, еще девять сотрудников получили ранения, троих из них достали из-под завалов.

Также сегодня РФ сбросила авиабомбу на село Отрадокаменка Херсонской области. В результате удара погибли три человека. Еще четыре человека ранены.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.