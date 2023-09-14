Ночью 14 сентября россияне ударили двумя беспилотниками по Сумской области. Зафиксированы три обстрела и четыре взрыва, в том числе после применения РФ артиллерии, загорелись два гражданских объекта.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Заявляется, что в Юнаковской общине из-за атаки загорелось помещение продуктового магазина. В Новослободской общине беспилотник попал в здание неработающей бани, которая также загорелась.

Напомним, как сообщили Воздушные силы ВСУ, за ночь не удалось сбить пять "Шахедов". Из 22-х дронов сбито 17.

Также ночью над Днепропетровской областью сбили три беспилотника, есть повреждения.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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