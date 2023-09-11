Ночью 11 сентября по Черниговской области был нанесен удар двумя "Шахедами". В результате в с. Чайкино Новгород-Северского района загорелся двухэтажный жилой дом.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" со ссылкой на данные полиции Черниговской области.

Заявляется, что в результате атаки пострадавших нет.

Как сообщалось, Днепропетровскую область с утра также атаковали ракеты и "Шахеды". Сбиты были 12 ударных дронов. По Днепропетровской области также были выпущены противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Об их сбитии не сообщается.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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