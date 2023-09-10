В Киевской области после ночной атаки беспилотников четверо пострадавших, один из них в больнице.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Также растет количество поврежденных объектов: в одном из районов от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в семи многоэтажках. Выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли.

Взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения. Преимущественно выбиты окна и двери.

Также сегодня ночью Киев атаковали беспилотники, обломки упали в нескольких районах. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 "Шахедов" над столицей.

Напомним, 10 сентября 2023 года Россия атаковала ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления. Из 33-х запущенных по Украине "Шахедов" было уничтожено 26. По данным Воздушных сил, они летели в направлении Киевской области со стороны Курска (РФ). Куда попали ещё семь дронов - не сообщается.

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