Ночью 10 сентября 2023 года Россия атаковала ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления. Из 33-х запущенных по Украине "Шахедов" было уничтожено 26.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131"", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, они летели в направлении Киевской области со стороны Курска (РФ).

Куда попали ещё семь дронов - не сообщается.

Напомним, сегодня ночью Киев атаковали беспилотники, обломки упали в нескольких районах. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 "Шахедов" над столицей. Обломки дронов упали в нескольких районах. Пострадал один человек.

Также россияне ночью трижды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждено коммунальное предприятие. Погибших и раненых нет.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

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