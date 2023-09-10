Сегодня утром российские войска ударили по центру Херсона. В результате обстрела получили повреждения образовательное заведение и жилой дом. Пострадала женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Около 7:00 оккупанты ударили по образовательному заведению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены кровля и окна", - говорится в сообщении.

Также обстреляли жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию, ей оказали медпомощь на месте.

Напомним, сегодня ночью Киев атаковали беспилотники, обломки упали в нескольких районах. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 "Шахедов" над столицей. Обломки дронов упали в нескольких районах. Пострадал один человек.

Ранее мы писали, что Херсонскую область обстреляли 59 раз за сутки. В результате обстрелов погибли 3 человека, ещё 8 - ранены.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

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