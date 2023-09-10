Сегодня ночью Киевскую область атаковали беспилотники, воздушная тревога длилась более 3 часов. В результате атаки повреждены инфраструктурный объект, частные дома, школа, детсад и поселковый совет. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.

В одном из районов поврежден инфраструктурный объект.

Также взрывной волной повреждены восемь частных домов: выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. В другом районе области повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. Еще в одной общине – учебно-реабилитационный центр.

Возникло возгорание леса, пожар ликвидируют.

Напомним, сегодня ночью из 33-х запущенных по Украине "Шахедов" было уничтожено 26. По данным Воздушных сил, они летели в направлении Киевской области со стороны Курска (РФ).

Ранее в КГВА сообщили, что силам ПВО удалось уничтожить более 20 "Шахедов" над столицей. Обломки дронов упали в нескольких районах. Пострадал один человек.

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