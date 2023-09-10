Россияне сбросили управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный
Российские войска ночью в очередной раз нанесли авиаудар в районе острова Змеиный в Черном море.
Об этом говорится в заявлении Сил обороны юга Украины.
"Ночью противник снова нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный", - говорится в заявлении Сил обороны юга.
За прошедшие сутки РФ совершила 46 артиллерийских обстрелов с использованием около 220 снарядов, в том числе 5 обстрелов населенных пунктов Херсонского и Белозерского районов. В результате обстрелов 1 гражданский погиб, повреждены 3 частных дома.
РФ заявляла с утра, что уничтожила с воздуха три украинских десантных катера северо-восточнее острова Змеиный. Они, по утверждению ведомства, следовали в направлении Крымского побережья.
Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.
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