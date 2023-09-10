Российские войска ночью в очередной раз нанесли авиаудар в районе острова Змеиный в Черном море.

Об этом говорится в заявлении Сил обороны юга Украины.

"Ночью противник снова нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный", - говорится в заявлении Сил обороны юга.

За прошедшие сутки РФ совершила 46 артиллерийских обстрелов с использованием около 220 снарядов, в том числе 5 обстрелов населенных пунктов Херсонского и Белозерского районов. В результате обстрелов 1 гражданский погиб, повреждены 3 частных дома.

РФ заявляла с утра, что уничтожила с воздуха три украинских десантных катера северо-восточнее острова Змеиный. Они, по утверждению ведомства, следовали в направлении Крымского побережья.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

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