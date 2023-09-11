11 сентября Днепропетровскую область с утра атаковали ракеты и "Шахеды".

Об этом сообщает ОВА.

Было сбито 11 дронов. В Криворожском районе начался пожар, его уже ликвидировали. В Гречаноподовской громаде повреждены четыре дома и несколько хозяйственных построек.

Воздушные силы сообщают, что всего было выпущено 12 "Шахедов". Все они, а также еще один дрон неустановленного типа, были сбиты в пределах Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

По Днепропетровской области также были выпущены противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Об их сбитии не сообщается.

Напомним, что утром РФ атаковала Украину дронами. Сообщалось также о ракетной угрозе.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.