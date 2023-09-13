Появились кадры последствия ночного налета "Шахедов" на юг Одесской области.

Их публикует прокуратура Одесской области.

Ранее сообщали об ударе по бензовозам, которые грузились в придунайском порту. Сообщается, что пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель.

Руководитель ОВА Олег Кипер уточнил, что шесть человек пострадали в Рени и один – в Измаиле. "Двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рени. Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Мужчина уже дома", – рассказал он.

Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.

Кадры последствий ночной атаки по югу Одесской области также публикуют ВСУ.

Ранее сообщалось, что ночью 13 сентября РФ предприняла воздушную атаку по Украине, выпустив 44 "Шахеда". Из них были сбиты 32.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

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