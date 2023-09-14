Ночью, 14 сентября, РФ атаковала Украину 22 иранскими дронами типа "Шахед".

Об этом сообщают Воздушные силы.

Из 22 запущенных дронов смогли сбить 17.

Пуски были в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Утром власти Днепропетровской области сообщили о трех сбитых дронах над областью. Обломками были повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные строения. Обошлось без жертв и пострадавших.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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