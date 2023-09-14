Ночью РФ выпустила по Украине 22 "Шахеда"
Ночью, 14 сентября, РФ атаковала Украину 22 иранскими дронами типа "Шахед".
Об этом сообщают Воздушные силы.
Из 22 запущенных дронов смогли сбить 17.
Пуски были в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
Утром власти Днепропетровской области сообщили о трех сбитых дронах над областью. Обломками были повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные строения. Обошлось без жертв и пострадавших.
Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.
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