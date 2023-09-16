Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области
Россия вновь обстреляла Днепропетровскую область. Вчера российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
"К вечеру агрессор обстрелял Никополь. По городу он открыл огонь из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. А с самого утра русская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района", - написал Лысак.
Последствия атаки уточняются.
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