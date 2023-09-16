Россия вновь обстреляла Днепропетровскую область. Вчера российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"К вечеру агрессор обстрелял Никополь. По городу он открыл огонь из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. А с самого утра русская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района", - написал Лысак.

Последствия атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что в части Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми. Решение принял Совет обороны Херсонской области.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута. Полк Калиновского сообщил о взятии соседней Клещеевки, но командование официально этого не подтверждало. Вчера был нанесен удар по Новой Каховке на оккупированной РФ левом берегу Днепра в район многоэтажек. В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

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