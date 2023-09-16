Российские войска нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. Известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет",- написал Синегубов.

Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.

Напомним, сегодня россияне нанесли удары по Харькову, ранее сообщалось о четырех взрывах.

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