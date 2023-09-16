Харьков обстреляли ракетами С-300, есть пострадавшие
Российские войска нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. Известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет",- написал Синегубов.
Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий.
Напомним, сегодня россияне нанесли удары по Харькову, ранее сообщалось о четырех взрывах.
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