Российские войска нанесли четыре удара по Харькову, на местах попаданий работают экстренные службы.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попадания", - написал Синегубов.

Также Терехов подтвердил, что в городе прозвучали взрывы.

Местные телеграм-каналы показали дым после прилетов по Харькову.

В то же время в Белгородской области опубликовали фото вылетов в сторону Харькова.

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