Россияне нанесли четыре удара по Харькову, на местах работают экстренные службы
Российские войска нанесли четыре удара по Харькову, на местах попаданий работают экстренные службы.
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.
"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попадания", - написал Синегубов.
Также Терехов подтвердил, что в городе прозвучали взрывы.
Местные телеграм-каналы показали дым после прилетов по Харькову.
В то же время в Белгородской области опубликовали фото вылетов в сторону Харькова.
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