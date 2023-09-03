В селе Чернещина Изюмского района Харьковской области россияне разбомбили здание школы. Удар наносился управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также Россия нанесла удар по селу Шейковка, поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.

В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

"В частности, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал Казачью Лопань, Огурцово, Волчанские Хутора, Варваровку, Каменку и другие населенные пункты", - написал Синегубов.

Отметим, что на днях село Чернещина уже подвергалось аналогичным ударам. На этом направлении идут наземные бои за деревню Новоегоровка в соседней Луганской области.

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала в очередной раз припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Регион атаковали 25 "Шахедов", 22 из которых удалось сбить.

Ранее мы писали, что российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии. Повреждения получили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры.

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