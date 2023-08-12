С начала российского вторжения Воздушные силы Украины сбили 13 аэробаллистических ракет "Кинжал", более 20 баллистических ракет "Искандер" и несколько десятков С-400, которыми РФ обстреливает территорию Украины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Украинскому радио".

По словам спикера, россияне ежемесячно производят около 100 ракет разных типов, среди них и Х-47 "Кинжал", однако их запас относительно невелик.

"Относительно вчерашней атаки со стороны россиян, это были аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", одна из которых сбита в Киевской области. Такие ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Этих средств в Украине немного, но все же результат есть", - заявил Игнат.

Он отметил, что украинские силы ПВО уничтожили уже не один "Кинжал".

"16 мая - шесть ракет, 16 июня - тоже шесть, и сейчас есть еще одна. То есть это уже 13 "Кинжалов" были сбиты ПВО Украины. Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, в частности "Искандер" и С-400. Учитывая, что "Кинжал" движется в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного", - рассказал Игнат.

Известно, что Россия потери "Кинжалов" не подтверждала.

Напомним, накануне Воздушные силы сбили одну из четырех ракет "Кинжал", запущенных РФ. Ракета поражена в Киевской области.

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