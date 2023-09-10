РФ развернула 46 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" вдоль украинской границы. Эти комплексы могут использовать крылатые, баллистические, а также ракеты с ядерным зарядом.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"РФ вдоль границы с Украиной на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами из комплекса "Искандер". Таким образом, идет методическое уничтожение прежде гражданских объектов нашего государства", - отметил Скибицкий.

"Искандер-М" россияне используют для ударов по Украине баллистическими ракетами. Их дальность составляет до 500 км, скорость – 2100 м/c. Подлетное время на минимальную дальность в 50 км составляет 23 секунды, на максимальную 500 км – 238 секунд (чуть более 4 минут).

Также для ударов по Украине россияне иногда используют модификацию "Искандер-К". Для поражения целей применяется крылатая ракета Р-500, которая летит со скоростью до 900 км/ч.

По данным российских военных пабликов, совокупный залп 46 пусковых установок "Искандер" составляет 92 ракеты.

Ранее Скибицкий сообщал, что у России осталось как минимум 585 дальнобойных ракет без учета Х-22.

С начала российского вторжения до середины августа Воздушные силы Украины сбили 13 аэробаллистических ракет "Кинжал", более 20 баллистических ракет "Искандер" и несколько десятков С-400, которыми РФ обстреливает территорию Украины.