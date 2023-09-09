В Черниговском театре, куда попала российская ракета, сыграли первый спектакль после удара.

Видеозапись фрагмента действия публикует издание "Суспильне".

Спектакль называется "ВПО" или "Встречи на кухне во время войны".

Представление прошло без зрителей - пока не закончены все экспертизы, разрешения на это власти не дают.

Напомним, 19 августа Россия обстреляла центр Чернигова. Основной удар пришелся по зданию драмтеатра, где проводили встречу волонтеры и разработчики боевых дронов.

Сообщалось, что ракета "Искандер-М" взорвалась в воздухе, чтобы увеличить максимальное поражение на открытой местности.

Общее число пострадавших составило 148 человек. Погибли семеро, в том числе ребенок.

Также по факту обстрела россиянами драмтеатра в Чернигове началось следствие. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус собщил, что расследуют не только обстоятельства нанесения удара россиянами, но и то, соблюдались ли меры безопасности при организации мероприятия, что проходило в здании театра.

В конце августа сообщалось, что после удара по выставке дронов в Чернигове в больнице остаются более полусотни человек.