Сегодня утром в небе над Днепропетровской областью силами и средствами ПВО была уничтожена ракета.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Тревожным для всей страны и Днепропетровщины, в частности, было и утро. Извещали о пусках крылатых ракет. Одна из них была уничтожена над нашим регионом", - написал Лысак.

Также ночью россияне выпустили по Покровское громаде Никопольского района более полудесятка снарядов.

Ранее сообщалось, что вчера россияне ударили по Харькову "Искандерами". Под обстрел попала промзона, ранены пять человек. Российские военные паблики утверждают, что удар наносился по Харьковскому бронетанковому заводу. Украина этого не подтверждала.

Также мы сообщали, что в части Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми. Решение принял Совет обороны Херсонской области.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

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