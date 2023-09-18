Ночью россияне ударили по Херсонской области. Погибли два человека, трое ранены
В ночь на 18 сентября россияне вели обстрелы Херсонской области. Погибли два человека, трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
"Враг всю ночь обстреливал Херсонщину. Есть погибшие и пострадавшие. В результате прилета по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один получил травмы, ему оказана помощь на месте.
В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована", - говорится в сообщении.
Накануне войска РФ обстреляли медучреждение в Никольском Херсонской области.
Напомним, ночью 18 сентября Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. В Хмельницкой области сообщали о взрывах.
Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.
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