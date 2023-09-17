Сегодня ночью российские войска обстреляли медицинское учреждение в Никольском Херсонской области. Повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Ночью под огонь оккупантов попало медучреждение. В результате удара повреждено здание ФАПа. Здесь выбиты окна и двери, разбиты внутренние помещения", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября в результате обстрела Новодмитровки в Херсонской области погиб семилетний ребенок, 14-летний подросток госпитализирован с многочисленными ранениями, еще три человека получили ранения.

После этого в части Херсонской области объявили обязательную эвакуацию для семей с детьми.

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