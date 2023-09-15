Утром 15 сентября беспилотники атаковали Хмельницкую область.

Воздушные силы сообщали о полете беспилотников на северо-запад.

Также СМИ писали о взрывах и работе ПВО в Хмельницкой области.

Подробности пока неизвестны. Напомним, что россияне неоднократно наносили удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Позже Воздушные силы подтвердили, что все запущенные "Шахеды" летели на Хмельницкую область. Все 17 беспилотников были сбиты, заявляет командование.

Мы писали о том, что сообщали в утренней сводке о ситуации на фронте в Генштабе ВСУ.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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