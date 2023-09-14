Под Евпаторией этой ночью ударом дронов и ракет "Нептун" был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, это была уникальная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВМС.

Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны "Триумфа", а после подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400.

Источники анонсируют "новые сюрпризы" для РФ в Крыму.



Минобороны РФ заявляло только о налете дронов. Сообщалось, что 11 сбили. А сколько было выпущено, не уточнялось.

Также российские паблики публиковали фото остатков дрона, сбитого в Евпатории, с надписью об Ани Лорак.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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