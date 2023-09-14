На одном из беспилотников, обломки которого упали в центральной части Евпатории, есть надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!".

Соответствующее фото публикуют российские Telegram-каналы.

Также паблики распространили видео, где на асфальте лежат обломки беспилотника.

Как мы уже писали, Ани Лорак в реальности не помогает ВСУ. Наоборот - она живет и продолжает концертную деятельность в РФ.

В ответ украинские Telegram-каналы запустили кампанию троллинга певицы (чтобы дискредитировать ее в России), заявляя, что она якобы донатит на нужды украинской армии.

В РФ уже раздаются призывы отменить запланированный на 27 сентября концерт Лорак в Подмосковье.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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