В России призывают отменить концерт подсанкционной певицы Ани Лорак в Подмосковье, запланированный на 27 сентября.

Об этом пишут российские СМИ.

Некий "общественный деятель" Виталий Бородин написал письмо губернатору Московской области, чтобы концерт украинской певицы отменили, обвиняя ее в сборе донатов на ВСУ.

Ранее в РФ были отменены концерты Лорак в Воронежской области, в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Но недавно певица вернулась на российскую сцену. Было анонсировано ее участие в качестве судьи в шоу на телеканале НТВ и концерт в Подмосковье на 45-летие.

Отметим, что Ани Лорак, которая уже давно живет и работает в России, донаты на ВСУ никогда не собирала. Информация об этом - троллинг со стороны украинских телеграм-каналов.

В ответ на такие слухи певица оперативно разместила опровержение в своих соцсетях. Хотя ранее сознательно хранила молчание о широкомасштабной войне РФ против Украины.

Также недавно посольство Украины добилось отмены в Турции концерта певицы. По словам консула Украины в Анталье, такое решение было принято после "всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества".