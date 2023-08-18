Украинская певица Ани Лорак возвращается на телевидение и сцену в России.

Телеканал НТВ объявил, что Лорак станет судьей в шоу "Ты – супер!".

"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Главная задача - оценивать не мгновение, а рассмотреть потенциал", - прокомментировала сама певица.

Программа является своего рода аналогом музыкального шоу "Голос". Участие в ней примут дети из детдомов, школ-интернатов, а также дети из приемных семей.

А 27 сентября, на свой 45-й день рождения, певица, по данным СМИ, арендовала Крокус Сити Холл в Москве, где даст юбилейный концерт.

Ранее мы писали, что еще весной концерты Ани Лорак в РФ отменяли из-за якобы сборов денег на ВСУ. После этого певица заявила, что никогда не помогала армии.

Недавно посольство Украины добилось отмены в Турции концерта певицы. По словам консула Украины в Анталии, такое решение было принято после "всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества".

Напомним, Ани Лорак с начала войны в Украине никак ее не комментировала, продолжая жить и выступать в России - как и все последние годы. Осенью прошлого года она с другими артистами-украинцами, выступавшими в России, попала под санкции.