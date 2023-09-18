Ночью 18 сентября беспилотники "Шахеды" атаковали район Дуная в Одесской области. Возник пожар.

Об этом сообщают Силы обороны юга в Telegram.

"Снова под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Также обломки сбитого дрона подожгли двухэтажное здание в Снигиревской общине Николаевской области, никто не пострадал.

Напомним, в Воздушных силах сообщали, что минувшей ночью россияне запустили по Украине 24 "Шахеда" в направлении Николаевской и Одесской областей. Из них сбито 18.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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