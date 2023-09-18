В оккупированном Донецке раздались взрывы. Сообщают об обстреле здания т.н. "администрации главы ДНР" на бульваре Пушкина.

Об этом сообщают российские СМИ и местные телеграм-каналы.

Над зданием поднимается густой столб дыма.

Также появилось видео здания "администрации главы ДНР" после прилета.

Сегодня в 11 утра т.н. "глава ДНР" Денис Пушилин сообщал, что провел совещание с "властями республики" - "председателем правительства ДНР" Евгением Солнцевым, "руководителями органов исполнительной власти", "главами городов и районов".

Где оно проводилось, не уточняется.

Через несколько часов после этого сообщения стало известно об ударе по зданию "администрации" Пушилина.

Сам Пушилин в результате удара по зданию его "администрации" не пострадал. Он записал видео, заявив, что, по предварительным данным, раненных и пострадавших нет.

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