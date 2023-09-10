Центр Донецка около 19:00 подвергся обстрелу.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Также они пишут об обстреле Куйбышевского района. В частности, прилет был на улице Торецкой этого района.

Каналы опубликовали видео последствий прилётов и в районе площади Бакинских Комиссаров.

По предварительной информации, по городу выпустили "Грады". Всего прилетело 15 ракет из РСЗО. В результате разбиты магазины, кафе и жилые дома. Жители говорят, что пережидали обстрел в коридорах квартир, у некоторых от силы ударов чуть не слетели с петель входные двери.

При этом сегодня в Донецке идут проводимые Россией "выборы". Вчера дрон-камикадзе ударил по зданию, где находится один из "избирательных участков" на организованных Россией "выборах" в Запорожской области.

Как мы писали, в РФ и на территориях Украины, об аннексии которых Москва объявила в прошлом году, проходят выборы местных властей и властей субъектов федерации. Украина и Запад уже заявили о том, что признано это голосование не будет. В РФ же ответили, что это их "внутреннее дело". "Страна" рассказывала подробности о "голосовании", о том, как оно организовано и кто выдвигает свои кандидатуры в местные "органы власти".