Донецк днем 1 сентября подвергся обстрелу. Под него попали два района города: Киевский и Петровский.

Об этом сообщают назначенные РФ "власти" и местные телеграм-каналы.

При обстреле Киевского района погибла шестилетняя девочка. А на улице Университетской в ЖСК "Мир" был ранен молодой человек 2005 года рождения. Пострадавший госпитализирован.

Местные телеграм-каналы пишут, что в Киевском районе под обстрел попал ТРЦ "Донецк Сити".

В результате обстрела Петровского района Донецка были ранены мужчины 1968 и 1961 годов рождения.

А в Александровке после падения снаряда ранены женщины 1970 и 1991 годов рождения.

Ранее в Донецкой области от обстрелов РФ за сутки погибли пять мирных жителей.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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