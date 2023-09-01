В ходе ракетного удара по частному предприятию в Винницкой области ранены три человека.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.

Также повреждены имущество и частные автомобили.

Напомним, ночью 1 сентября РФ запустила по Украине две ракеты "Калибр". Одна ракета ударила по Винницкой области, вторую ракету удалось сбить в небе над Кировоградской областью, где обошлось без разрушений и пострадавших.

Также за минувшие сутки россияне сбросили две авиабомбы на поселок в Харьковской области, повреждены жилые дома и склады.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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