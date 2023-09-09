Огромный украинский флаг парит в небе над Донецком. Видео
Над Донецком все утро летает украинский флаг.
Украинские военные и волонтеры вместе с общественностью запустили из подконтрольной ВСУ Авдеевки в сторону оккупированной территории огромный сине-желтый флаг.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Повод - день основания Авдеевки, который отмечается 9 сентября. Город граничит с Донецком.
Ранее сообщалось, что Ахеджакова опровергла намерения выйти на сцену с флагом Украины и заявила о провокации: "Думала, что шарфик".
Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.
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