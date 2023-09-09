Над Донецком все утро летает украинский флаг.

Украинские военные и волонтеры вместе с общественностью запустили из подконтрольной ВСУ Авдеевки в сторону оккупированной территории огромный сине-желтый флаг.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Повод - день основания Авдеевки, который отмечается 9 сентября. Город граничит с Донецком.

Ранее сообщалось, что Ахеджакова опровергла намерения выйти на сцену с флагом Украины и заявила о провокации: "Думала, что шарфик".

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы рассказывали об обстреле Кривого Рога, ударном кулаке РФ под Сватово и введет ли Умеров повестки через "Дию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.