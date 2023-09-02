Народная артистка РФ Лия Ахеджакова опровергает, что намеренно вышла на сцену с украинским флагом.

Своё появление на сцене в Бремене с украинским знаменем в руках она объясняет "провокацией", пишут российские издания.

"Что вы несёте? С каким я вышла флагом? Подавали цветы, мне какой-то провокатор сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался (флаг - Ред.). Я сначала думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят", - рассказала Ахеджакова в интервью журналистам.

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что из-за инцидента с украинским флагом Ахеджакову начали проверять в МВД РФ на предмет "дискредитации армии".

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ вывесили украинский флаг. По словам очевидцев, сначала на электрических проводах над Казанском шоссе висел большой пакет, который утром следующего дня слетел, обнажив украинский флаг.

Мы также публиковали видео летающих над Москвой воздушных шаров с флагом легиона РДК, устроившего рейд под Белгородом.