Народную актрису РФ Лию Ахеджакову проверяет российское МВД по статье о "дискредитации армии".

Об этом сообщают российские СМИ.

Поводом для "проверки" стало видео, на котором народная артистка РФ стоит на сцене с украинским флагом в руках. Это случилось в Бремене 27 июля, где проходил спектакль "Мой внук Вениамин" с участием актрисы.

Ранее на Ахеджакову написал жалобу российский активист Валерий Бородин. Он потребовал возбудить против неё уголовное дело о госизмене из-за интервью, в котором она пожелала победы Украине.

Напомним, в феврале актриса театра и кино 84-летняя Лия Ахеджакова, известная по роли в ленте "Служебный роман", заявила, что её выгнали из театра "Современник", где она проработала почти 50 лет. По ее словам, она видела приказ руководства, а также новое расписание постановок.

Перед этим Лия Ахеджакова раскритиковала решение Путина признать "ЛДНР" и выступила против вторжения России в Украину, осудив за это главу Кремля.

Однако позже российский театр "Современник" опроверг информацию об увольнении Ахеджаковой, осудившей Путина за войну в Украине.

