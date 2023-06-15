Тверской суд Москвы оштрафовал российского музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей (около 22 тысяч гривен) по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Поводом для решения стало интервью музыканта израильскому "Девятому каналу" в мае 2022 года. В нем Гребенщиков заявлял, что "уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности - это и есть фашизм".

Внимание на интервью обратил российский журналист Армен Гаспарян.

"Гребенщиков назвал всех русских фашистами", - подписал он опубликованный в своем Telegram-канале фрагмент из интервью музыканта, в котором, однако, Гребенщиков не называл всех россиян фашистами.

Гребенщиков большую часть времени проводит в Великобритании и публично говорил, что переехал в эту страну после начала войны против Украины. С момента вторжения в Россию он не возвращался.

В марте прошлого года музыкант объявил об отмене всех концертов группы "Аквариум" в России "до лучших времен". Также в прошлом году авторская программа Гребенщикова "Аэростат" была снята с эфира "Радио России" и радиостанции "Культура".

Напомним, прошлым летом Борис Гребенщиков опроверг, что пожертвовал беженцам из Украины 12 миллионов евро.

А осенью музыкант сначала написал, а потом удалил пост о том, что Россия объявит войну всему миру и перекроет выезд.