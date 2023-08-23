Блогерша Оксана Волощук, известная под псевдонимом Ксюша Манекен, которая раньше работала эскортницей, а недавно получила отличие "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР, попала в очередной скандал.

У себя в Instagram она выставила пост ко Дню государственного флага, вызвавший возмущение пользователей.

На опубликованном в соцсети фото голое окровавленное тело, вероятно, самой Манекен, а в руках у нее флаг Украины, который прикрывает половые органы.

В комментариях под постом люди традиционно разделились на два лагеря.

Многие такой перформанс посчитали надругательством над государственным символом.

"Это позор для флага, ужас фото"; "Извините, идея фото, конечно, многозначная, это то, что мы все чувствуем уже 1,5 года, можно было флаг хотя бы на спину положить, или как-то по-другому немного сделать? А не на голую пиз@у"; "Флагом прикрыть одно место, дибильней фото к празднику не видела еще", - пишут хейтеры.

Однако были и те, кто поддержал творчество Манекен.

"Можно этот флаг на фоне тела воспринимать как насилие над Украиной. Это творчество. Здесь позора нет"; "Это то, что мы сейчас чувствуем"; "Суть фото способны понять не все, красиво и больно одновременно", - высказались сторонники перформанса.

Ранее мы писали о другом громком скандале с блогершей. Весной советник главы Офиса президента Михаил Подоляк встретился с украинскими блогерами, и на этой встрече Манекен вручили знак отличия "За содействие военной разведке Украины ІІ степени".

Событие вызвало большой резонанс. На волне скандала Манекен припомнили ее откровения о том, что она несколько лет занималась эскортом.