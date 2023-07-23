Во временно оккупированной Мироновке Запорожской области 19-летняя девушка сломала флагшток, который располагался на одном из административных зданий и разорвала флаг РФ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты открыли уголовное дело, девушке грозит до года заключения. По данным Федорова, на девушку донесли жители села.

"Очередное "большое преступление" для россиян совершила 19-летняя девушка в селе Мироновка (Приазовский район). Она сломала флагшток на одном из административных зданий и разорвала вражеский флаг", – говорится в сообщении.

Ранее Федоров сообщал, что российксие войска продолжают завозить в Мелитополь военную технику, которая следует на Запорожскую линию фронта как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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