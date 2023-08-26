В День независимости Украины мариупольская учительница подняла государственный флаг над Говерлой и установила новый рекорд по поднятию крупнейшего флага Украины воздушным змеем на вершине горы.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет на своей странице в Facebook.

По данным горсовета, учительница Ольга Чичера присоединилась к инициативе военного Евгения Луцака подняться на самую высокую гору Украины. Перед восхождением она собственноручно сшила флаг размером 25 на 18 метров. Его вес составил 28 кг.

"Каждый день, в течение 2,5 недель, я шила по 5 часов. Флаг был огромный, так что почти 3 часа мы пытались его поднять на вершину горы", - рассказала Ольга.

Перед этим ГУР публиковало видео рейда на мыс Тараханкут в Крыму, где высадились украинские военные и установили национальный флаг.

Ранее появилось видео с высоты птичьего полёта над зданием школы в селе Работино, где вывесили украинский флаг.

Мы также сообщали, что в Киеве к 24 августа было объявлено о показе самой длинной маскировочной сетки, которая должна была войти в книгу национальных рекордов Украины.