Ко Дню государственного флага Украины и Дню независимости в Киеве состоится несколько десятков разноплановых мероприятий. Будут проводить как торжественные с государственными, так и локальные по районам столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В целях безопасности большие массовые мероприятия не будут проводиться.

Публикуем сокращенный перечень праздничных мероприятий на 22-24 августа:

торжественное поднятие государственного флага

вручение паспортов гражданина юношам и девушкам

выставка образцов вооружений и военной техники агрессора

десятки других выставок (в музеях и под открытым небом)

молитвы за Украину и украинский народ религиозными организациями

разнообразные концертные программы, фестивали, гала-концерты

выступления детских художественных творческих коллективов

тематические культурно-художественные, информационно-просветительские, воспитательные, праздничные мероприятия разного направления, мастер-классы

поэтические вечера

старт проката фильма "Довбуш" в кинотеатрах;

благотворительный показ фильма "День независимости"

украино-итальянский проект "Рушники единства"

информационная уличная акция "Украина в сердце каждого"

культурно-религиозная инициатива "Поле славы" в поддержку ВСУ совместно с представителями украинской диаспоры США

ралли на исторических авто

благотворительный футбольный матч с участием рок-групп Kozak System и "Жадан и Собаки"

фиксация национального рекорда – самой большой маскировочной сетки

праздничные фотозоны

Напомним, год назад в День независимости в Украине зафиксировали рекорды по количеству воздушных тревог и географии обстрелов.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.