Сегодня в РФ - "единый день голосования". Проходят выборы местных властей и властей субъектов федерации.

В том числе выборы проходят и на территориях Украины, об аннексии которых Москва объявила в прошлом году.

Украина и Запад уже заявили о том, что признано это голосование не будет. В РФ же ответили, что это их "внутреннее дело".

"Страна" рассказывает подробности о "голосовании", о том, как оно организовано и кто выдвигает свои кандидатуры в местные "органы власти".

Что известно о выборах

После аннексии территорий юго-востока Украины 30 сентября 2022 года тогдашние "главы регионов" - Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо - к своим "должностям" получили приставку "врио".

Почти год в регионах продолжали управлять местные "власти" - в "ДНР" и "ЛНР" те, кто там руководил ранее, а в Запорожской и Херсонской областях - назначенные Росией "адмнистрации".

ЦИК РФ поставил, что "выборы" в "новых регионах" будут назначены на общероссийский Единый день голосования.

Хотя, на самом деле это не один день, а в данном случае целых три - 8, 9 и 10 сентября. Формат многодневных выборов в России впервые был испытан в ходе голосования за поправки к Конституции в 2020 году с целью увеличения явки и под предлогом соблюдения условий карантина во время эпидемии коронавируса, и с тех пор продолжает внедряться уже регулярно.

Однако в отношении захваченных территорий пошли дальше. Там решили провести еще и досрочное "голосование".

С 31 августа для жителей "ЛНР" и левобережья Херсонской области, а со 2 сентября и в "ДНР" с захваченными районами Запорожской области до 7 сентября проводилось досрочное "голосование". Оно предпринималось силами выездных групп по адресам и на дворовых территориях для избирателей, находящихся в населенных пунктах у линии фронта.

В российских регионах подобная практика существует для жителей отдаленных населенных пунктов, жителей Крайнего Севера (чтобы они успели добраться к участкам) и маломобильных граждан.

В "ДНР", "ЛНР", частях Херсонской и Запорожской областей проходят "выборы" региональных "парламентов". В двух первых они называются "народным собранием", в двух последних - "законодательным собранием".

В российском законодательстве написано, что они избираются сроком на пять лет по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, по партийным спискам.

Списки кандидатов на выборы депутатов заксобраний "ДНР" и "ЛНР" выдвинули все пять парламентских партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП).

В Запорожской и Херсонской областях в "выборах" будут участвовать претенденты от четырех партий, кроме политсилы "Новые люди".

В "народное собрание ДНР" будут избраны 90 депутатов, "ЛНР" - 50, в "законодательное собрание" Запорожской области - 40 человек, Херсонской области - 36.

"Главы" захваченных регионов будут избраны сразу после этих выборов голосами образовавшихся "народных" и "законодательных" собраний.

Электронное голосование в захваченных регионах не проводится. Первые результаты начнут публиковать после закрытия участков вечером в воскресенье.

Отдать свой голос на "выборах" могут местные жители, но не только паспорту РФ, но и Украины, выданному до 30 сентября 2022 года.

Учитывая досрочное голосование, "явка" в юго-восточных областях приближается или уже превышает 50%. Российские СМИ "прогнозировали", что в общем она составит не менее 70%.

Впрочем, понятно, что эти цифры проконтролировать невозможно и фактически их (а также сами результаты "выборов") можно будет нарисовать вообще "с потолка".

Кого "избирают" в захваченных регионах

К "кандидатам в депутаты" в захваченных регионах Украины применяются общероссийские требования.

Так, кандидатом мог стать гражданин РФ, достигший на день голосования 21 года, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда.

Не могли баллотироваться лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство. Разумеется, большинство кандидатов в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях являются гражданами Украины. Но, чтобы обойти это требование, они подписали заявление о "нежелании состоять в гражданстве Украины".

В общей сложности, по данным ЦИК РФ на 31 августа, "кандидатами в региональные парламенты" на захваченных территориях были зарегистрированы 1 313 человек.

По решению ЦИК РФ, списки кандидатов в депутаты в "новых регионах" не публикуют "в целях безопасности. Но по заявлениям партий или отдельных политиков, агитационным платам на местах и личным заявлениям журналисты выяснили, кто еще участвует в "выборах".

Российские СМИ "прогнозируют", что костяк "собраний" составят члены партии власти - "Единой России".

В первую тройку кандидатов "ЕР" в "ДНР" вошли:

"врио главы республики" Денис Пушилин,

командир батальона "Спарта" Артем Жога (отец погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги),

генеральный директор "Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства" Анна Железная.

В первую тройку единороссов в "ЛНР" вошли:

"врио главы ЛНР" Леонид Пасечник,

секретарь луганского регионального отделения "Единой России" и "спикер регионального парламента" Денис Мирошниченко,

курирующий республику депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Списки кандидатов в депутаты "заксобраний" Запорожской области от "Единой России" возглавили:

"врио губернатора" Евгений Балицкий,

глава "администрации" Мелитополя Галина Данильченко,

председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Херсонской области список возглавили:

"врио главы" Владимир Сальдо,

депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич,

директор хлебозавода Новой Каховки Елена Дмитрук.

В списках "ЕР" много нынешних "глав" городов и сел. Также партия власти ведет на выборы бюджетников и руководителей и предприятий.

Среди них ректоры вузов, "деятелями культуры", например, глава Донецкого госуниверситета Светлана Беспалова и директор Донецкого кукольного театра Ольга Арутинова.

Еще представители от "ЕР" — "верховный атаман" "Союза казаков России и Зарубежья" Николай Дьяконов, главный инженер шахты "Глубокая" Сергей Михалёв, бизнесмен из Донецкой области Валерий Бурлаченко, который еще три года назад баллотировался от "Слуги народа".

Участвует также Марк Воржев — герой роликов корреспондента RT Грэма Филлипса, после захвата российской армией Северодонецка летом 2022 года возглавлявший "администрацию" города.

Есть хотят стать "депутатами" представители новых провластных общественных организаций, например, руководитель донецкого отделения "Движение первых" Дениса Чернобай и сотрудник аппарата "Молодая республика Антон Ачкасов.

В числе "статусных" персонажей от "ЕР" — московский политтехнолог Артем Перехрист, который занимает должность руководителя одного из департаментов в управлении внутренней политики Кремля. Его подразделение отвечает за контроль над ситуацией в регионах, утверждает назначения местных чиновников и "разруливает" конфликты.

Идут на "выборы" от "Единой России" также ряд известных в Украине людей.

Например, в "Заксобрание" Херсонской области от ЕР баллотируется адвокат Валентин Рыбин. В 2021 году Рыбин баллотировался на промежуточных выборах в Верховную Раду по округу №50 (Донецкая область) от Партии Шария и занял второе место.

В своей анкете на сайте ЕР Рыбин указал, что состоит в партии и курирует юридическое направление в "министерстве информационной политики Херсонской области". В Украине в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 111 (1) часть 5 "Коллаборационистская деятельность".

В Запорожской области идут на "выборы" основатель телеканала "112" Виктор Зубрицкий и экс-глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы и бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Оба указали в своих данных, что являются "советниками "главы" "администрации" Запорожской области" (то есть, Балицкого). Против Табачника в Украине также открыто дело по статье 111 часть 2 "Государственная измена".

Списки партии ЛДПР покойного Жириновского во всех четырех регионах возглавил ее новый лидер Леонид Слуцкий.

Бюллетень на "выборах" в "горсовет" Донецка

Баллотируется куратор региональных избирательных кампаний либерал-демократов партии в 2023 году Владимир Кошелев. Участвует от ЛДПР Михаил Филипоненко — бывший глава "МВД ЛНР", который представлял "республику" в контактной группе по поддержанию перемирия на Донбассе.

Среди кандидатов от ЛДПР — масса региональных депутатов Кемеровской и Томской областей. Объясняется "сибирский десант" тем, что департаментом "новых территорий" в ЛДПР руководит депутат Госдумы Алексей Диденко — выходец из Томска и партийный куратор Кузбасса.

В первой тройке списка "Новых людей", помимо депутата "парламента" "ДНР" Алексея Дорофеева и "домохозяина" Игоря Некрасова, присутствует Сергей Гурченко — помощник депутата Госдумы от "Новых людей" Антона Ткачева.

Еще в списке "Новых людей" — боксер Виталий Невеселый. В базе "Миротворец" он назван членом партии "Патриоты за жизнь" Ильи Кивы, "главфизруком Северодонецка" и человеком, якобы промышлявшим рейдерством.

Список "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" возглавил Игорь Щепелин, отвечающий за "внешнюю и внутреннюю политику" в "военно-гражданской администрации Херсонской области". Еще один кандидат от СРПЗ — домохозяин Сергей Куница, бывший местный депутат от "Оппозиционного блока".

КПРФ, как и другие партии, тоже не публикует список на своем сайте, а кандидатов выставила откровенно непроходных.

По данным российских оппозиционных СМИ, внутриполитический блок Кремля поставил местным кураторам выборов задачу минимизировать количество мандатов, которые получат коммунисты, "а лучше свести их число к нулю".