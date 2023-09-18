РФ задействовала беспрецедентное количество авиации для атаки этой ночью
Этой ночью РФ задействовала "беспрецедентное" количество авиации для атаки Украины.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации: несколько десятков бортов. Нетипично именно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые атаковали Украину вместе крылатыми ракетами и "Шахедами". Активность авиации была высокой", - заявил Юрий Игнат.
Ранее мы писали о том, что сегодня ночью над Украиной были сбиты 18 "Шахедов" и 17 ракет.
Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.
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