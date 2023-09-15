В сети появилось фото российского ракетного корабля "Самум". Как утверждается, снимок сделан утром 15 сентября в Севастополе.

Российские военные паблики заявляют, что корабль не поврежден.

Напомним, сегодня украинские издания сообщили, что "Самум" был потоплен во время атаки украинского беспилотного катера.

В Минобороны РФ вчера заявляли, что атака на корабль была отбита.

Накануне ГУР опубликовало видео атаки украинских морских дронов на, предположительно, российский патрульный корабль типа "Василий Быков".

Также на днях ВСУ обстреляли Севастополь, повредив десантный корабль и подводную лодку.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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